الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسِّن صدمه قطار دمياط - المنصورة حال مروره بسيارته عكس الاتجاه

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار حال مروره بسيارته الملاكي بالاتجاه المخالف على مزلقان دنجواي التابع لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين القطار القادم من دمياط اتجاه المنصورة، وسيارة ملاكي.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء مرور السيد الرفاعي الرفاعي طه - 70 سنة - على المعاش - بقرية الأحمدية التابعة لدائرة المركز، أثناء استقلاله سيارته الملاكي، عكس الاتجاه بالمواجهة بالقطار، صدمه القطار وقام بسحبه لمسافة كبيرة وتحطمت السيارة بالكامل.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف فيما توقفت حركة السير على الخط الحديدي، وجارِ رفع آثار الحادث من على خط السكة الحديد، بعد نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي شربين العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مزلقان دنجواي مركز شربين محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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