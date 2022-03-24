لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تشاهد مباراة المنتخب دون مشاكل نفسية؟

يواجه المنتخب المصري غدا نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر 2022، على استاد القاهرة الدولي عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

من جانبه، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إنه لابد وأن يمتنع العصبيين بمعني الذين يتوترون من أقل شيء عن مشاهدة المباراة، بالإضافة إلى منع أصحاب مرضى السكر والضغط غير المنتظم، أي أصحاب الأمراض المزمنة من المشاهدة.

وتابع: «بالإضافة إلى ما سبق يجب الالتزام بالهدوء عبر السوشيال ميديا قبل المباراة حتى لا يقع المنشور تحت يد أحد اللاعبين مما يسبب ذلك ضغط عليهم غير مباشر كما أن الهتافات لها أثر نفسي إيجابي للاعبين على أرض الملعب».

وأكد أن مشاهدة مباريات كرة القدم تحت ضغط عصبي يعمل على ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وغيرها من المشكلات الصحية، وتزداد ضربات القلب.

ونصح بعدم نسيان الأدوية المقررة عليك كمريض عند مشاهدة المباراة ولا تلهو عنها، حتى لا تعرض صحتك للخطر بالإضافة إلى الاستفادة من المميزات الخاصة بمشاهدة المباريات من بينها توفير بعض النشاط البدني أثناء المشاهدة، وأجعل من مشاهدة المباراة وسيلة للتنفيس عن الضغوط.