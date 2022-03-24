مايا مرسي: توجيهات الرئيس تلبي طموحات المرأة المصرية

تقدم المجلس القومى للمرأة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التوجيهات التى أصدرها أمس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه التوجيهات، قائلة: "توجيهات الرئيس هامة جداً، وجاءت شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى الكثير من القضايا المُلحة التى تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو فى سوق العمل، كما تعكس إصرار الإرادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة، سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال، وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية، كما شملت التوجيهات الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية"، مؤكدة ثقتها فى أن ان العصر الذهبى للمرأة المصرية مازال يتضمن العديد من المفاجآت السارة للمرأة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كالتالى: