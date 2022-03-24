الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي: توجيهات الرئيس تلبي طموحات المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومى للمرأة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التوجيهات التى أصدرها أمس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه التوجيهات، قائلة: "توجيهات الرئيس هامة جداً، وجاءت شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى الكثير من القضايا المُلحة التى تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو فى سوق العمل، كما تعكس إصرار الإرادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة، سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال، وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية، كما شملت التوجيهات الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية"، مؤكدة ثقتها فى أن ان العصر الذهبى للمرأة المصرية مازال يتضمن العديد من المفاجآت السارة للمرأة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كالتالى:

  • تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال.
  • دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية، ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
  • مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.
  • الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها.
  • الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
  • إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات، والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
  • تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.
  • قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات، وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
  • قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ٦ أشهر.
  • التوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة الأم المثالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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