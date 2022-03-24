سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

سعر الدولار في مصر اليوم، سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع، حيث شهد سعر صرف الدولار استقرار خلال فترة التعاملات اليوم الخميس آخر أيام العمل الرسمية، حيث انخفض أربعة قروش عن نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وذلك فى ظل زيادة معدلات السعر نتيجة لقرارات لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وسعر الدولار مقابل الجنيه.



سعر الدولار في مصر تحديث يومي



بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الدولار فى مصر اليوم مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استقرار عند مستوى 18.32 جنيه للشراء بينما بلغ سعر 18.42 جنيه للبيع، فى زيادة ملحوظة عن تعاملات بداية الأسبوع بلغت ثلاثة جنيهات بعد قرار تعويم جديد للجنبه.

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه للشراء والبيع



سعر الدولار في مصر، كذلك أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنوك الحكومية ومنها البنك الاهلي المصري بسعر 18.31 للشراء بينما بلغ سعر 18.41 جنيها للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر عند مستوى 18.31 فيما بلغ 18.41 للبيع وفقاً لآخر تعاملات اليوم.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع



فى السياق، بلغ سعر الدولار للشراء في بنك الإسكندرية 18.32 جنيها بينما استقر سعر الدولار للبيع مقابل الجنيه عند مستوى 18.42 جنيها بمقدار تراجع يصل إلى 12 قرشا عن تعاملات أمس.

أسعار الدولار في بنك القاهرة للشراء

وايضا، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,32 جنيها فيما استقر عند سعر 18,42 للبيع، وهو نفس السعر فى معظم البنوك العامة.

أسعار صرف الدولار فى البنوك الاستثمارية اليوم

كذلك، شهد سعر الدولار فى البنوك الخاصة تراجع فى أغلبها عن أمس، حيث بلغ سعر الدولار للشراء في البنك التجارى الدولى 18.32 جنيه وسعر 18.42 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار للشراء في بنك البركة عند مستوى 18.32 للشراء بينما بلغ سعر 18.2 للبيع

ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي





فيما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ 18.48 بينما بلغ 18.55 جنبه للبيع وهو أعلى معدل فى السوق المصرفية.

كما استقر سعر الدولار للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 18.32 بينما بلغ 18.42 جنيه للبيع خلال التعاملات.

وفى النهاية، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك العربى الإفريقي الدولى 18.32جنبه بينما استقر عند 18.42 جنيه للبيع فى تراجع ملحوظ عن أسعار الأمس.

