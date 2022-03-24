افتتاح الدورة التأسيسية لصالون فن الخزف ومعرض "هي في عيونها" بقصر البارون

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، في السادسة من مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الأولي من صالون فن الخزف، وذلك في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

كما يشهد الافتتاح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و الدكتورة زينب سالم القوميسير العام للصالون ونخبة من الفنانين ونقاد الفن التشكيلي.

يشارك في هذه الدورة التأسيسية ما يقرب من ٧٠ فنان يمثلون أجيال مختلفة بإجمالي ما يقرب من ١٨٠ عمل فني يمثل العديد من الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال. كما تقرر إقامة عرض فني تكريمي لرواد فن الخزف في مصر بعنوان " سعيد الصدر وتلاميذه"، يضم العرض مجموعه من أعمال كل من: "سعيد الصدر، محمد طه حسين، نبيل درويش، جمال حنفي، جمال عبود ، قدري محمد أحمد، محيي الدين حسين .

كما تعقد علي هامش أعمال الصالون، تنظيم ورشة فنية بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان "الضغط والأختام" تحت إشراف الفنانة زينب سالم القوميسير العام للصالون بمشاركة ٢٣ فنان وفنانة من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين عام .



ــ وافتتاح معرض "هي في عيونها" بقصر البارون

في سياق متصل، وضمن الاحتفالات بشهر المرأة المصرية، يفتتح في الثانية عشر من ظهر اليوم أيضا، فعاليات معرض الفن التشكيلي الجماعي، والذي يقام تحت عنوان "هي في عيونها"، وذلك في قصر البارون بحي مصر الجديدة.

ويقام المعرض بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، بوزارة السياحة، في قاعة العرض المتغير بقصر البارون. هذا ويستمر المعرض حتي يوم الأثنين الموافق ٢٨ مارس الجاري.

ويشارك في معرض "هي في عيونها"، الفنانات: أسماء أبو وردة إبراهيم ــ أسماء سيد أحمد ــ إيمان أحمد خليل ــ إيمان عز ــ إيناس عمارة ــ بسمة البحراوي ــ تقي إيهاب الجندي ــ داليا مراد أحمد ــ دعاء حاتم ــ دعاء كربونه ــ دينا الدوغري ــ رحاب محمد محمود ــ رشا مصطفي البيطار ــ سارة أبو طبل ــ سارة محمود الفزايري ــ ملك ماجد محمد سيد ــ منة الله البغدادي ــ أمل سراج ــ مي فؤاد ــ نجاة فاروق ــ ندي أبو وردة إبراهيم ــ هبة ذهني ــ همت مصطفي هندي ــ هند حسني محمد ــ ولاء فادي فارس ــ ياسمين أحمد محمود ــ ياسمين عصمت.