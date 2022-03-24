موقع كندى يدعو لزيارة واحة سيوة

أدرج موقع" ذا ترافل" السياحي الكندي، واحة سيوة في قائمة تضمنت أكثر من عشر مدن بعيدة لابد من زيارتها.

وتابع الموقع الكندي أن هناك الكثير من المدن التي ربما لا يعرفها الكثيرون لبعدها الجغرافي، ولكن بعدها قد يكون سببا في إضفاء المزيد من الجمال والجاذبية لها.

واحة سيوة في مصر

قال الموقع: تعد واحة سيوة مكانًا فريدًا للزيارة وهي منطقة بعيدة نوعا ما، وتقع المنطقة في وسط منخفض القطارة والصحراء الغربية لمصر، ونظرًا لموقعها في هذه البيئة الصحراوية، فهي بعيدة جدًا ولا يعرفها سوى قلة من الناس.

ومع ذلك، فإن واحة سيوة هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 33000 نسمة وهؤلاء الناس الذين يعيشون هناك تجمعهم عادات وتقاليد ولغة مختلفة تماما ولديهم خبرة طويلة في التعامل مع الصحراء.

تريستان دا كونا

تقع جزيرة تريستان دا كونا في جنوب المحيط الأطلسي، وهي جزيرة بركانية صغيرة تضم 258 شخصًا فقط ولهجاتهم الخاصة مشتقة من اللغة الأمريكية والهولندية والاسكتلندية والإيطالية والإنجليزية والأيرلندية وجنوب أفريقيا، ومع ذلك فإن سكان الجزيرة يتحدثون الإنجليزية أيضًا.

جزيرة بيتكيرن

تعتبر جزء من أراضي ما وراء البحار البريطانية، تقع جزيرة بيتكيرن على بعد حوالي 3300 ميل من نيوزيلندا. مع وجود الجزيرة حتى الآن، لا توجد طائرات تهبط هناك، مما يجبر الناس على استخدام رحلة باليخت تستغرق 32 ساعة، لا يُعرف الكثير عن المستوطنين الأوائل في الجزيرة، ويوجد بها عدد قليل من السكان.

موتو - التبت

موتو مكان بعيد جدًا للزيارة يقع في التبت ولكنه معروف جيدًا. أحد الأشياء الرائعة في هذا المكان هو أن معظم مجتمعاته لم تمس، لأن الغرباء لم يسبق لهم أن كانوا هناك. يبلغ عدد سكان موتو 12000 شخص. لا يزال معظم سكانها يعيشون الحياة الأصلية لزراعة فول الصويا والأرز والقطن. يصف الكتاب المقدس البوذي التبتي هذا المكان بأنه مكان مقدس و لزيارة موتو ، على المرء أن يستغرق أربعة أيام لعبور الجبال.