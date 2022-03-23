الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حى شرق سوهاج يطلق الخدمات المتنقل لتسهيل الإجراءات

جانب من القافلة
جانب من القافلة

تواجدت بميدان الثقافة، صباح اليوم، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لحي شرق لتسهيل الإجراءات وتوعية المواطنين بالخدمات المقدمة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية وتوجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

ومن جهته أكد المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق على أهمية توعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، وأن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل يتواجد ضمن طاقم العمل داخلها موظف علاقات عامة مختص بتوعية المواطنين بالخدمات وطريقة تقديم الطلبات من خلال بوابة خدمات المحليات (أون لاين) وطريقة الحجز الإلكتروني لتوفير وقت المواطن وتقديم الخدمات فى أسرع وقت.

وشدد على ضرورة  توعية المواطنين بكيفية التقدم بطلبات المطابقة وتوصيل المرافق وعلاقة شهادة الإحداثيات الخاصة بإدارة المتغيرات المكانية بالمطالبة وتوصيل المرافق، وأن الإحداثيات حالياً مهمة لتوصيل المرافق وكذلك منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة؛ مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بالعلاقة والارتباط الوثيق بين عمل المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية وضرورة تفعيل واستدامة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وفى المقابل استمر حى شرق سوهاج فى مواصلة  النشاط اليومي المكثف لقسم الكهرباء بالفترة المسائية بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج تحت إشراف المحاسب عامر عوض رئيس الحي.
تم إنارة شارع الحسين بجوار نادي المعلمين وإنارة شارع خلف نادي المعلمين وإنارة شارع مسجد الرحمن والشوارع المتفرعة خلف النادي البحري.

كما تم إنارة شارع خلف مدرسة ملحقة المعلمات، وتم إنارة ومراجعة الجزء الأخير من شارع التحرير أمام معهد العارف، وتم إنارة شارع ابن كثير المتفرع من شارع ترعة باجا الغربي وشارع عمر بن عبد العزيز، هذا وتتواصل جهود مراجعة الإنارة في مختلف قطاعات الحي، وفي إطار توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بأعمال مراجعة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

مصر الحكومة وزارة طريق الرئيس سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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