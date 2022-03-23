الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الظهور الأول لزوجة مؤسس ويكليكس بعد عقد قرانهما في السجن (صور)

ستيلا موريس زوجة
ستيلا موريس زوجة اسانج

ألقت ستيلا موريس زوجة جوليان أسانج مؤسس ويكليكس، خطابًا عاطفيًا أمام حشد خارج سجن بيلمارش، بعد زفافها على مؤسس الموقع المسجون.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد غادرت موريس السجن شديد الحراسة مع والد زوجها مرتدية الفستان الذي صممه فيفيان ويستوود.


وقالت مقاومة دموعها وهي ترتدي فستان زفافها: «أنا سعيدة للغاية لكنني حزينة للغاية.. أتمنى لو كان هنا ما نمر به غير إنساني».

 


وأضافت: «إنه أروع شخص في العالم ويجب أن يكون حراً، لكن حبنا سيحملنا».
 

وأكدت الصحيفة، أن اسانج البالغ من العمر 50 عامًا والذي ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس قد تزوج من موريس البالغة من العمر 38 عامًا، أمام أربعة من الحاضرين وهم اثنين من الشهود واثنين من ضباط السجن أحدهما قام بدور المصور الرسمي.


وتابعت، أنه طالما أنكر المحرر والناشر السابق ارتكاب أي مخالفات وحصل على دعم من منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.


وأعلن أسانج وزوجته الجديدة ستيلا موريس، خطوبتهما في نوفمبر من العام الماضي.

 


وأشارت الصحيفة، إلى أن الزوجين لديهما طفلين وهما ماكس البالغ من العمر عامين وجابرييل البالغ من العمر 4 أعوام، وتزوجا من قبل مسجل داخل السجن بعد وقت قصير من منتصف النهار، اليوم الأربعاء.

وتابعت، أن موريس الجنوب افريقية والتي تعمل مع الفريق القانوني لأسانج، قد وصلت الى السجن شديد الحراسة في العاصمة البريطانية لندن، مرتدية ثوبًا رماديًا أحفوريًا من تصميم دام فيفيان ويستوود، مع بعض من مؤيدي أسانج الذين هتفوا بصوت عالٍ.

 

وأثار أسانج، تعاطف منظمات المجتمع التي والجماعات الحقوقية بعد زواجه اليوم من خطيبته التي تعرف عليها عام 2005 خلال حفل إقامته في سفارة الإكوادور قبل القبض عليه من قبل السلطات البريطانية.

الولايات المتحدة فستان زفاف الإكوادور العاصمة البريطانية جوليان اسانج ويكليكس الجنوب إفريقية شديد الحراسة

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على هامش الأزمة

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