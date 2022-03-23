الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مكتب «كاستنج» وإنتاج فني دون ترخيص بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مكتب كاستنج وإنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج وإنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى"مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً"بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالكة المكتب– مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وبالتفتيش فى حضورها أمكن ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على 2 "هارد ديسك"ماركات مخلتفة محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية - مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل– كاميرا رقمية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل).

بمواجهة المتهمة أقرت بأنها مالكة المكتب ، وارتكابها المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الجيزة محافظة القاهرة بدون ترخيص الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية مكافحة الجريمة اجهزة الامن مباحث المصنفات

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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