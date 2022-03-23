الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

17 أبريل.. سماع المرافعة في «رشوة رئيس حي مصر القديمة»

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، إلى جلسة 17 أبريل؛لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وإيهاب حكيم منير وتامر حمدي خليل، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: " ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج" ، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و" م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، "ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.

قررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة.

كشف قرار الإحالة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و" م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

تاجيل استكمال جلسات محاكمة رئيس حي رشوة مصر القديمة المستشار ممدوح طبوشة

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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