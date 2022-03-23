تداول 1856 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفن.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 1619 طن بضائع عامة ومتنوعة و202 شاحنة و10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 237 طن بضائع عامة ومتنوعة 237 شاحنة و16 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 95 شاحنة و8 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 97 شاحنة و8 ملاكي، وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 89 شاحنة و4 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 47 شاحنة و6 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 150 طن بضائع عامة و87 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1619 طن بضائع عامة.