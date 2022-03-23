الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 120 طن دقيق أبيض غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

دقيق
دقيق

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة، بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتبين ضبط 120 طن دقيق أبيض، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين مصنع المدير المسئول محافظة المنوفية المكرونة قصد الغش

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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