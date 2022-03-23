ضبط 120 طن دقيق أبيض غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة، بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتبين ضبط 120 طن دقيق أبيض، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.