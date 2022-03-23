وزيرة التضامن: 1.2 مليار جنيه سنويا تكلفة دعم من هم تحت خط الفقر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كثفت خدمات مشروع "2 كفاية" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث حصلت 2 مليون سيدة على خدمات الصحة الجدية، فضلًا عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 30 %، ورعاية السيدات المعيلات، بتكلفة بلغت 4.2 مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان «المرأة المصرية مفتاح الحياة»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وأضافت القباج أن الوزارة قدمت عدد كبير من الخدمات، منها إنشاء أول مركز في مصر، لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، كما نجحت أيضا من خلال برنامج الحفاظ على كيان الأسرة "مودة" فى تقديم التوعية لـ2 مليون شاب وشابة في القرى المصرية والمناطق المطورة، مضيفة أنه يتم رعاية سيدات ذوات الإعاقة بنحو 281 ألف سيدة وأم، و تم استخراج 230 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون حماية المسنين، لتوفير حياة كريمة لهم، من أجل حمايتهم ورعايتهم، موضحة أن تكلفة الدعم بلغت لمن هم تحت خط الفقر، نحو 1.2 مليار جنيه سنويا، وهو يمثل 6.3 من إجمالي الدعم النقدي.