ضبط 9 مصانع ومدشات حبوب بدون ترخيص في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت عن ضبط 6 مصانع و3 مدشة لجرش الحبوب وطابعة لقص وطباعة الدفاتر والعبوات الورقية بدون ترخيص واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملة أسفرت عن ضبط 6 مصانع و3 مدشة لجرش الحبوب وطابعة لقص وطباعة الدفاتر والعبوات الورقية بدون ترخيص يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وتصنيع الحلويات الشرقية وإنتاج المنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات المغشوشة وإعادة تدوير المخلفات فى تصنيع الأكواب والأطباق الورقية وكذا ضبط المديرين المسئولين عنها.

بلغ إجمالي المضبوطات التى أسفرت الحملة عن ضبط 99,85 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و42 طن و72 ألف قطعة مواد خام ومنتج نهائي لمنتجات ورقية مصنعة من مواد مجهولة المصدر و2,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات و2,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لحلويات شرقية منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول.

وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.