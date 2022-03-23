كل ما تريد معرفته عن مرض السل

يحل اليوم العالمي لمكافحة مرض السل غدًا الخميس 24 مارس، وفيه يتم التوعية بالمرض الذي يعد أكبر مسببات الأمراض المعدية في العالم وتحفيز العمل لمعالجة تأثيره الصحي والاجتماعي والاقتصادي المُدمر في جميع أنحاء العالم، حيث يعود الاحتفال به إلى عام 1882 حيث أعلن الدكتور روبرت كوخ اكتشاف البكتريا المسببة لمرض السل مما فتح الطريق أمام تشخيص هذا المرض وعلاجه.

اليوم العالمي لمرض السل 2022

في عام 2019 بلغ عدد الأشخاص الذين قتلهم مرض السل عام 2019 نحو مليون و 400 ألف مريض، حيث أصيبوا بمرض السل المقاوم للأدوية في عام 2019 فبلغ أعدادهم 465 ألف حالة.

ويفقد عدد نحو 4000 شخص حياتهم بسبب هذا الداء، ويُصاب نحو 28 ألف بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

وفيما يلي أعراض وكل ما تريد معرفته عن مرض السل.

أولًا هناك نوعان من مرض السل وهما:-

داء السل الكامن:

يُطلق عليه أيضًا داء السل غير النشط أو عدوى السل، غير معدٍ، وهي الحالة التي تكون مصابًا فيها بعدوى السل، ولكن البكتيريا الموجودة في جسمك غير نشطة ولا تسبب أي أعراض، ويكون داء السل الكامن.

اليوم العالمي لمكافحة مرض السل 2022

داء السل النشط:

من الممكن أن تحدث الإصابة بهذا النوع بعد أسابيع أو حتى سنوات من الإصابة بعدوى بكتيريا داء السل، ويُطلق عليها أيضًا داء السل، الشعور بالمرض في أغلب الحالات، وقد تنتقل إلى الآخرين.

وتشمل أعراض مرض السل ما يلي:-

السعال لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع

السعال المصحوب بدم أو مخاط

ألم الصدر

ألم أثناء التنفس أو السعال

فقدان الوزن غير المقصود

الإرهاق

الحمّى

التعرق الليلي

القشعريرة

فقدان الشهية

إصابة أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ.

يتسبب داء السل الذي يصيب العمود الفقري في الشعور بألم في الظهر.

يتسبب مرض السل الذي يصيب الكلى في وجود دم في البول.

كيفية الوقاية من مرض السل

تتم الوقاية من المرض عن طريق التطعيمات:

في الكثير من البلدان يتم تقديم التطعيمات للرضع بلقاح عُصيات كالميت غيران وهو غير موصي به في العديد من البلدان لأنه لم يثبت فعالية حتى الآن، وتمر اللقاحات الخاصة بالسل بالعديد من المراحل المختلفة من التطوير حتى الآن.

ومن الطرق التى تقي من المرض ايضًا هو تناول الأدوية:

تُعد خطوة مهمة تناول الأدوية الخاصة بالمرض لحماية نفسك والآخرين من المرض، حيث أنك لا يمكن تفويت الجرعة الخاصة بالمرض نهائيًا هذا الأمر من المهم للغاية التطرق له.

كما لابد من البقاء بالمنزل، والحرص على تهوية الغرفة، وتغطية الفم باستخدام مناديل مع التخلص منه عن طريق إلقائه بكيس القمامة وإغلاقها جيدًا، بالإضافة للحرص على ارتداء الكمامة .