رفات القديسين «بيو» و«رفقة» و«ريتا» تصل إلى أبو قرقاص

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران ايبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، استقبل في احتفال مهيب وموكب مجيد، مساء أمس، رفات القديستين ريتا، ورفقة، بالإضافة إلى رفات القديس الأب بيو، وذلك بكنيسة القديس بولس ومار جرجس بمنهري.

كان في استقبال نيافته القمص متى راجي، راعي الكنيسة، كما حث نيافته المؤمنين على أن حضور ذخائر ورفات القديسين، هي عطية إلهية للكنيسة، وتشجيعًا للجميع، لنتمثل ونقتدي بحياتهم، لأن القداسة ممكنة وقابلة للتحقيق لمن يتفاعل مع نعمة الله.

شارك أيضًا في الاستقبال القمص جرجس بشرى، والأب ميخائيل إبراهيم، والأب فادي فاروق، والأب إسطفانوس غطاس، والأب مايكل وليم، والأب إسحق مهيب.

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صاحب الغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك في الاستقبال بعض أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، كما رافق غبطة البطريرك الماروني خلال الزيارة، سيادة المطران جورج شيحان، راعي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وبعض كهنة الكنيسة المارونية بمصر، والسيد وليد غياض، مدير الإعلام والبروتوكول.

تضمن اللقاء مناقشة بعض الأمور المختلفة، كما تعرف غبطة البطريرك الراعي على أبناء وبنات الدار من ذوي الهمم، بالإضافة إلى زيارة الكنيسة التابعة لدار سيدة السلام. واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.