الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

منها التفاح.. 6 أطعمة هى الأفضل للنساء بعد سن الأربعين

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تعتنى كل امرأة بنظامها الغذائي اليومي ، بمجرد بلوغها الأربعينيات ، تحافظ على صحتها، ففى هذه الفترة العمرية من حياة المرأة ، تحتاج لأطعمة بعينها،ونستعرض وفقا لموقع “  indianexpress” أفضل الأطعمة للنساء فوق سن الأربعين

الشاي الأخضر 

مشروب خالٍ من السموم، يحافظ على التمثيل الغذائي للجسم في المستوى الأمثل، فالكاتيكين الموجودة في يبيكاتشين الشاي الأخضر مضادة للأكسدة التي تساعد على التخلص من جذور الأكسجين الضارة ، ومقاومة الأضرار المؤكسدة للخلايا ، والحمض النووي ، والوظائف الخلوية.

التفاح

تضمين الفواكه الموسمية في نظامهن الغذائي اليومي مهم، ويعتبر التفاح أحد أفضلها لانه غني بالفلافونويد والألياف الغذائية ، ويحافظ على التهاب الجسم تحت السيطرة ، ويحسن معدل الأيض ، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويحسن مستوى الدهون وحساسية الأنسولين.

أطعمة غنية بالبروتين

إذا تقدم الجسم من 40 إلى 50 ، فإن متوسط ​​جسد الأنثى يتطلب بشكل مثالي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن جسمها ، يوميًا ، لمنع فقدان كتلة العضلات خاصة إذا كان لديها نمط حياة مستقر ، فإن تخليق البروتين العضلي ينخفض وبالتالي فإن تناول البروتين اليومي الكافي بعد سن الأربعين مهم للغاية.

تقليل الوجبات السريعة

على الرغم من أنه يجب تقييد الوجبات السريعة والوجبات السريعة لجميع الأعمار ، بعد سن الأربعين عندما يبدأ التمثيل الغذائي في الجسم في التباطؤ ، قلل من استهلاك الوجبات السريعة والمعالجة والوجبات السريعة.

بذور الحلبة

يساعد مستخلص بذور الحلبة على تحسين التمثيل الغذائي عن طريق تقليل الأنسجة الدهنية في الجسم وزيادة إنزيمات الجهاز الهضمي ومستويات السكر في الدم ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين.

قرفة

تستخدم لتحسين طعم الكعك والفطائ، هي أيضًا عامل طبيعي لفقدان الوزن، زيادة معدل التمثيل الغذائي، وتساعد في زيادة حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم. 

 

بالاعتناء بنظامها الغذائي اليومي بلوغها الأربعينيات تحافظ على نفسها خالية من الأمراض الأربعون هي عمر هام

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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