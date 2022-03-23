اليوم.. لقاءات مكثفة لـ العنانى بنلدن لدفع حركة السياحة البريطانية

يواصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءاته المكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المتعاملين مع المقصد السياحي المصري، في إطار زيارته القصيرة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولات الوزير الخارجية التي يقوم بها لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، ويحرص خلالها على عقد عدد من اللقاءات الهامة على المستوى الرسمي مع مسئولي الحكومة بهذه الدول، ولقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران وشركات السياحة العالمية والتي من شأنها أن تساهم في مناقشة سبل دفع هذه الحركة.

وأثنى الوزير على قرار الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي برفع الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم من قائمة مناطق السفر للضرورة، حيث أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارتهما في أي وقت، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تعتبر هى الفترة المثالية ليقوم السائح الإنجليزي خلالها بقضاء عطلاته في فترات الربيع والصيف وإجازة عيد الفصح في المقاصد المفضلة بالنسبة له في مصر سواء المقاصد الشاطئية أو الثقافية.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال لقاءاته بمنظمى الرحلات البريطانية، الإجراءات التي اتخذتها مصر لعودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، مؤكدًا على أن مصر تحترم جميع السائحين المتواجدين بها من مختلف دول العالم، وتحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة ورعاية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ومن جانبهم، أشاد مسئولو الاتحاد بهذه الإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الشأن.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد زار العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر الماضي على رأس الوفد المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 (World Travel Market).