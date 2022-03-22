قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، حيث ناقش القادة الثلاثة المستجدات في العالم، وخاصة في مجال الطاقة واستقرار السوق والأمن الغذائي، وتبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في العالم والمنطقة، حسب تقارير في الصحف العبرية.

ملفات اللقاء

نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرًا مساء اليوم الثلاثاء، أفاد أن اللقاء تضمن مناقشة الملف النووي الإيراني، تمهيدًا للتوقيع المُرتقب في فيينا بين القوى العظمي وإيران، بالإضافة إلى التعاون الأمني ​​والاقتصادي والسياحي.

أشارت معاريف إلى أن احتمال قيام الولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية كان ضمن أجندة اللقاء، حيث من المُتوقع أن يكون الطرفان الإماراتي والإسرائيلي بحضور مصري قد ناقشا إمكانية إقامة تحالف إقليمي يتعامل مع إيران في بعدين أساسيين، نووي وإقليمي، وبالتالي تم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى استراتيجية دفاعية مشتركة، مع استعداد الأطراف لخيارين: توقيع اتفاقية وعدم التوقيع وعواقب كل منهما.

كما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية الرؤية المشتركة في مجال الدفاع الجوي الإقليمي، وكذلك جهود الوساطة الإسرائيلية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن التداعيات الجيوسياسية للغزو الروسي وعواقبه.

وكذلك تطرق القادة الثلاثة إلى لقاء بن زايد الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد، واحتمال عودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية، الأمر الذي أثار مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما تطرق الحديث إلى أوضاع السكان الفلسطينيين، وكذلك الخوف من الانفجارات في مدينة القدس قبل شهر رمضان.

في مجال الأمن الغذائي، ناقش الأطراف الثلاثة أوجه التعاون الدولي، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والسياحية، بالتوازي مع إطلاق خط الطيران الجديد من تل أبيب إلى شرم الشيخ، فضلًا عن إمكانيات الاستثمارات المشتركة بناءً على المزايا النسبية لكل دولة، مع توقع المزيد من التطورات في مجال السياحة والتجارة بين إسرائيل ومصر. حسب صحيفة معاريف، فإن الحديث يدور عن اتفاقية تجارة حرة يعتزم الأطراف إبرامها في غضون أسابيع.

أما بالنسبة للقمة نفسها - فقد تم الاتفاق على عقدها في ديسمبر الماضي، حسب ما ذكره محلل شئون الشرق الأوسط باراك رافيد في صحيفة معاريف.

يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر منذ توليه منصبه، وكانت زيارته الأولى في سبتمبر الماضي.