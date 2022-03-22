«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الإسراء والمعراج

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين في مسابقة الإسراء والمعراج، وقيمتها ألف جنيه لكل واحد وهي كالآتي:

- أولًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها (ألف جنيه) لكل واحد منهم، وهم:

1) طارق يحيى شعبان سيد الفيوم مدرس بجامعة الأزهر

2) عمر صبحي أبوعجوة على راشد السويس إمام وخطيب ومدرس

3) صفاء محمد فؤاد محمد ذكري المنوفية صيدلانية

4) هبة محمود معاطي عبدالعزيز الجيزة نائب مدير عام بنك مصر

5) مي رضا يوسف إبراهيم الغربية طبيبة بشرية

6) محروس رمضان حفظي عبدالعال أسيوط مدرس بجامعة الأزهر

7) شادية عبد الكريم علي رشوان سوهاج كبير محاسبين بالمعاش

8 )محمد فضل محمود نور الدين الجيزة مدرس بجامعة الأزهر

9) عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة الغربية مدرس قرآن كريم

10) حلمي صابر عبد الحكيم إبراهيم القاهرة مترجم برئاسة الجمهورية

11) شيماء عبد المعطي جاد الغربية طبيبة بشرية

12) أحمد حسن محمد حسن الغراوي البحيرة إمام وخطيب ومدرس

13) عبدالرحمن السعيد محفوظ الشناوي مرسى مطروح إمام وخطيب ومدرس

14) طه شعراوي توفيق محمد المنيا إمام وخطيب ومدرس

15) أحمد عبد الراضي محمد أحمد أسوان إمام وخطيب ومدرس

16) عمر فتحي عبد الرحمن عطية الشرقية مدرس مساعد جامعة الأزهر

17) عبد الحميد شاكر علي إسماعيل الإسكندرية واعظ بالأزهر الشريف

18) فيروز حسين مصطفي عابدين الغربية واعظة متطوعة بالأوقاف

19) سهام يونس أحمد أحمد الإسكندرية مهندسة كيمياء ونووية

20) نسرين عبدالعظيم أحمد عمر شمال سيناء أخصائية تمريض

- ثانيًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها خمسمائة جنيه لكل فائز منهم، وهم:

1) محمد ثروت فاروق جبر المنوفية كلية الزراعة جامعة الأزهر

2) إيمان الشحات محمد علي أبوالقاسم الغربية طبيبة امتياز أسنان

3) محمد عيد زغلول بكر المنيا خطيب مكافأة على بند التحسين

4) تيسير محمد الفتوح محيسن المنوفية واعظة متطوعة بالأوقاف

5) عبد الجليل فرج الله عبد الجليل خليف الغربية مدرس مساعد بجامعة الأزهر

6) عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية واعظة متطوعة بالأوقاف

7) كاميليا محمد كامل إسماعيل الجيزة واعظة متطوعة بالأوقاف

8) نصرة مصطفي حسن توفيق القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

9) سحر محمد شوقي جعيصة الجيزة واعظة متطوعة بالأوقاف

10) عبير إسماعيل على سالم الإسكندرية محاسبة

11) بهيرة محمد بدر الدين خيرالله الإسكندرية واعظة متطوعة بالأوقاف

12) مها رضوان عبد الرازق القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

13) رمضان مرزوق جمعة محمد غريب أسيوط خطيب مكافأة

14) هشام عبد المبدي خلف حصاوي سوهاج مدرس بجامعة الأزهر

15) محمود عمر حسن علي الدقهلية مدرس م بكلية أصول الدين

16) مصطفى سعيد مصطفى حلوه المنوفية وكيل مدرسة

17) مها عبد الرحيم بليغ محمد منير القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

18) كريم عمر محمد عمر المنيا خطيب مكافأة

19) رجاء كمال الدين على محمد المنيا واعظة متطوعة بالأوقاف

20) سماح أحمد عبدالله محمد المتولي الدقهلية واعظة متطوعة بالأوقاف

21) سهير عبد المحسن سنهوري مرسى مطروح واعظة متطوعة بالأوقاف

22) نشوة محمد عبد المجيد المصري القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

23) محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية مدرس الدعوة بجامعة الأزهر

24) صبحى حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ مفتش أول دعوة

25) أحمد إبراهيم السيد حماد سوهاج موظف بإدارة جهينة التعليمية

26) هويدا رجب محمد الشرنوبي الإسكندرية واعظة متطوعة بالأوقاف

27) محمد سعيد محمد سيد القليوبية إمام وخطيب ومدرس

28) عبدالله فيصل عبد السلام نصر الفيوم خطيب بأجر مقابل عمل

29) محمد السيد بسيوني الصعيدي المنوفية موظف بهيئة قضايا الدولة

30) سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف