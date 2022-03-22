الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال شهر رمضان

المتاحف
المتاحف

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أقر المجلس الأعلى للآثار مواعيد جديدة للزيارة بجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة للمجلس في كافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ، بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدى فترتين، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة 8 مساء وحتى 11 مساءً.

وأضاف، أن مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصرًا، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

وقد حدد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في جلسته المنعقدة مساء أمس، مواعيد الزيارة لتكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

شهر رمضان المعظم المجلس الأعلى للآثار محافظات الجمهورية

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