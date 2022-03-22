خلال اجتماعه مع شكرى.. الرئيس الباكستانى: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى

استقبل الرئيس الباكستاني دكتور عارف علوي، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى باكستان.

ونقل الوزير شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية الباكستاني، مثنيا على ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من حراك خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن تطلعه إلى زيارة الرئيس السيسي إلى باكستان خلال الفترة المقبلة لمواصلة الدفع قدمُا بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وإسلام آباد.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،‫ إن اللقاء تناول مجمل ملفات التعاون الثنائي في إطار العلاقات الصديقة والمتنامية بين مصر وباكستان.

وتابع: "أكد شكري أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بينهما سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".