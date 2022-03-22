الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بقتل حارس عقار في جسر السويس

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، تجديد  حبس متهم بقتل حارس عقار في منطقة جسر السويس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في منطقة جسر السويس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الواقعة و بالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض ومصاب بطعنات منهم بالرأس، بعدما تعدى عليه شخص داخل عقار بمنطقة جسر السويس، بسبب خلاف على مواد مخدرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قاضي المعارضات السلام تجديد حبس متهم قتل حارس عقار جسر السويس

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