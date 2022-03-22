عيد الأم .. كلمات ومعاني

مع مجيء فصل الربيع كل عام نحتفل بعيد الأم، وهو عيد من أجمل الأعياد على قلوبنا جميعًا، وهو يوم الشجن لكل من فقدوا أمهاتهم وهم صغار، وتلك هي طبيعة الحياة فما يسعد البعض قد يحزن البعض الآخر، وعطاء الأم أصعب من أن يوصف بالكلمات فهي روح تغذي وتدفأ وتعالج وتسامح وتدافع وتقاوم وتعطي دون انتظار المقابل، ولا أجد تقديرًا وعرفانًا بجميل الأم على أبنائها أروع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة عن أحق الناس بصحبته فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام: أمك، قال الرجل: ثم من؟ قال عليه الصلاة والسلام أمك، فسأل الرجل ثم من؟ أجاب الرسول الكريم: ثم أمك، وفي المرة الرابعة قال له أبوك، وقال عليه الصلاة والسلام "الجنة تحت أقدام الأمهات".

تحية لكل الأمهات في عيدهن، هنيئًا لكل الأمهات طبن أحياء وأموات.

وفي السطور التالية نستعرض بعض الأقوال التي وردت في فضل الأم والعرفان بجميلها: