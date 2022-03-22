عيد الأم .. كلمات ومعاني
مع مجيء فصل الربيع كل عام نحتفل بعيد الأم، وهو عيد من أجمل الأعياد على قلوبنا جميعًا، وهو يوم الشجن لكل من فقدوا أمهاتهم وهم صغار، وتلك هي طبيعة الحياة فما يسعد البعض قد يحزن البعض الآخر، وعطاء الأم أصعب من أن يوصف بالكلمات فهي روح تغذي وتدفأ وتعالج وتسامح وتدافع وتقاوم وتعطي دون انتظار المقابل، ولا أجد تقديرًا وعرفانًا بجميل الأم على أبنائها أروع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة عن أحق الناس بصحبته فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام: أمك، قال الرجل: ثم من؟ قال عليه الصلاة والسلام أمك، فسأل الرجل ثم من؟ أجاب الرسول الكريم: ثم أمك، وفي المرة الرابعة قال له أبوك، وقال عليه الصلاة والسلام "الجنة تحت أقدام الأمهات".
تحية لكل الأمهات في عيدهن، هنيئًا لكل الأمهات طبن أحياء وأموات.
وفي السطور التالية نستعرض بعض الأقوال التي وردت في فضل الأم والعرفان بجميلها:
- ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم (شكسبير)
- إن المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها (نابليون بونابرت)
- لو كان العالم فى كفه وأمي فى كفه لاخترت أمي (جان جاك روسو)
- قلب الأم هو درسة الطفل (بيتشـر)
- إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي إليه وأنام فيه مرتاحاً مطمئناً هو حجْر أمي (فولتير)
- الأم هي كل شيء فى هذه الحياة، هي التعزية فى الحزن، الرجاء فى اليأس والقوة فى الضعف (الشاعر جبران خليل جبران)
- لقد تعلمت عن الدين من أمي أكثر مما تعلمته من جميع رجال الدين في إنجلترا ( جون ويسلي )
- إنني أدين لأمي بكل ما أنا عليه. إنني أعزو كل النجاحات التي حققتها في الحياة إلى التعليم الذي تلقيته على يديها ( الرئيس الأمريكي جورج واشنطن)
- واخضع لأمك وأرضها فعقوقها إحدى الكبر (الإمام الشافعي)
- المرأة الصالحة تشبه الأم والأخت والصديق (الإمام أبو حنيفة النعمـان)
- الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء (ماري هوبكنز)
- لو جردنا المرأة من كل فضيلة. لكفاها فخراً أنها تمثل شرف الأمومة ( الشاعر جان جوبيير)
- لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم تقية (الكاتب مارتن لوثر)
- يمكنك أن تنسيني كل شيء إلا ما تعلمته من أمي (الرئيس الأميركي نيكسون)
- سأحب العالم كله عندما تحبني أمي (المفكر جولدوني)
- إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة (الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو)
- كل ما يفعله الآباء لا يساوي عاطفة واحدة من عواطف الأم ( فولتير)
- إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم ( بيتهوفن)
- قلب الأم كالقمر وأفكارها نجوم. (بونشن)
- الأمومة" أنصع رمز لنجاح المرأة في دنيا البقاء والوجود ( أمين سلامة)
- كل ما أنا وكلّ ما أريد أن أكونه مدينٌ به لأمّي.
- إنّ صلوات الأم الصّامتة الرّقيقة لا يمكن أن تضلّ طريقها إلى ينبوع الخير.
- الأم شمعة مقدّسة تُضيء ليل الحياة بتواضع ورقّة وفائدة.
- حبُّ الأم لا يشيخ أبداً.
- ليس هناك في أمة من هو أعظم من أم تعلم أولادها الصلاة والدعاء.
- مهما تقدم بك العمر، احتضن أمك وقبلها في كل مرة تقدم لها التحية.