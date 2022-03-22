الحماية المدنية تسيطر على 6 حرائق متنوعة في الجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، 6 حرائق نشبت شقق سكنية ومخلفات بمناطق (الطالبية، الدقي، الشيخ زايد، حدائق أكتوبر، كرداسة، إمبابة).

وتعاملت القوات مع حريقين نشبا بشقتين سكنيتين بمناطق الحي الأول المجاورة الثانية بمدينة الشيخ زايد، شارع عبدالحميد دعبس من شارع المطار بإمبابة دون إصابات.

كما أخمدت قوات الحماية حريقين بمخلفات بمناطق طريق الفيوم اتجاه الرماية بحدائق أكتوبر، شارع سيد أحمد بدائري الكونيسة بالطالبية، دون وقوع إصابات.



وتعاملت القوات مع حريق بمصعد بشارع الكوثر من جامعة الدول بالدقي، إخماد حريق كابل كهرباء بشارع فتحي التهامي من المعتمدية بكرداسة دون إصابات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.