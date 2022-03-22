الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس 20 عاطلًا يتاجرون في المخدرات بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 20 عاطلًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، من بينها حشيش وهيروين وشادو بودر وأقراص مخدرة وأسلحة نارية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر سلاحين ناريين "فرد خرطوش وطبنجة"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و145 جرامًا من مخدر البانجو و255 جرامًا من مخدر الهيروين، و715 جرامًا من مخدر الحشيش، و220 جرامًا من مخدر البودر، و180 جرامًا من مخدر الستروكس، و282 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

المعمل الجنائي المواد المخدرة التحقيقات حبس النيابة العامة في القليوبية

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