قناة مدرستنا تعلن ٣ امتحانات إلكترونية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة

أعلنت قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الثانوية، عن 3 امتحانات إلكترونية لمادة اللغة عربية شاملة كل الفروع للصف الثالث الثانوي 2021 نظام حديث.

رابط الإمتحانات:

https://bit.ly/3wWrNG7

وأتاحت القناة لطلاب الصف الثالث الثانوي، تحميل كتاب الأيزو في الكيمياء المراجعة النهائية للصف الثالث الثانوي 2022.

ولتحميل الكتاب كاملاً بالضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/36w1uOD

كما أتاحت للطلاب تحميل كتاب التفوق أحياء مراجعة نهائية للصف الثالث الثانوي 2022 ، من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3KVIc41