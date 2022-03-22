الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا تعلن ٣ امتحانات إلكترونية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة

طلاب
طلاب

أعلنت قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الثانوية، عن 3 امتحانات إلكترونية لمادة اللغة عربية شاملة كل الفروع للصف الثالث الثانوي 2021 نظام حديث.

رابط الإمتحانات:

https://bit.ly/3wWrNG7

وأتاحت القناة لطلاب الصف الثالث الثانوي، تحميل كتاب الأيزو في الكيمياء المراجعة النهائية للصف الثالث الثانوي 2022.

 

ولتحميل الكتاب كاملاً بالضغط على الرابط التالي: 

https://bit.ly/36w1uOD

 

كما أتاحت للطلاب تحميل كتاب التفوق أحياء مراجعة نهائية للصف الثالث الثانوي 2022 ، من خلال الضغط على الرابط التالي: 

https://bit.ly/3KVIc41

اللغة العربية إلكتروني المحافظات على مستوى الجمهورية الصف الأول الثانوي الصف الثالث الثانوي مدارس الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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