«صحة دمياط» تواصل استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

اجتمع وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، اليوم الاثنين، بمشرفي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ومشرفي الإدارات الصحية، لمتابعة الاستعدادات لإطلاق الحملة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للطب الوقائي و مديرى إدارات الطب الوقائي.

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وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تفعيل دور المشرف ومتابعة جميع فرق الحملة سواء الثابتة منها في الوحدات والمراكز الطبية والمتحركه من منزل الى منزل وذلك من اجل تطعيم جميع الأطفال الذين يتراوح عمرهم من واحد يوم الى 5 سنوات .

‏وتبدأ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في دمياط من يوم 27 وحتى 30 من شهر مارس الجاري بطعم سابين الفموي.



وتناشد مديرية الصحة المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم لحمايته من المرض حيث أن التطعيم عبارة عن جرعه تنشيطية ضرورية للأطفال في العمر المحدد، مؤكدًة أن الطعم المستخدم آمن وفعال وبالمجان.