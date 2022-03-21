الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة ترزي متهم بقتل شقيقه حرقا بمدينة قها لمايو المقبل

حبس
حبس

أجلت محكمة جنايات بنها في القليوبية، نظر محاكمة ترزي متهم بقتل شقيقه حرقا بمدينة قها اليوم الثاني من دور مايو المقبل لسماع الشهود والمرافعة.

وكان قد أحال المحامي العام لنيابات شمال بنها "م. ع" 36 سنة، ترزي للمحاكمة امام محكمة الجنايات بتهمة قتل  شقيقة "ح.ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلفا أداة " جالون ممتلئ بمادة معجلة للاشتعال" على إثر مشاجرة وشقيقه المجني عليه على إثر خلاف سابق، وعقب التفكير بروية وهدوء نفسي أحضر جالونا وتوجه صوب إحدى محطات الوقود وقام بملءه بمادة معجلة للاشتعال  عقب أن انتـوى الخلاص من المجني  عليه غير عابئ لرباط الأخوة بينهما وتوجه إلى مسكنهما وحال سيره بدربه تقابل معه وجدد الاشتباك معه.

وعلى إثر ذلك قام بسكب تلك المادة المعجلة على جسد المجني عليه مشعلا النيران به متجردًا من كل مشاعر الإنسانية فالتهمت تلك النيران جثمان المجني عليه وتم نقله  للمستشفى ولقى مصرعه.

وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهم  أحرز أداة جالون يحوي مادة معجلة للاشتعال" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

محكمة جنايات بنها محاكمة مايو

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