وزير الري: الاتفاق مع السنغال على التعاون المشترك في الإعداد للفعاليات المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق مع السنغال على الاستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتشمل التعاون المشترك في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية خصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

وأكدت وزارة المائية والري في بيان أن عبد العاطي التقى خلال حضوره المنتدى التاسع للمياه في السنغال بكذا سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي السنغالي.

وأشاد الدكتور عبد العاطي بالتنظيم المتميز للمنتدى، كما التقى بشري جاجيندرا وزير المياه والطاقة الهندي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

وفى السياق، أضافت وزارة الري أن الدكتور عبد العاطي التقى أيضا بأسما القاسمى نائب رئيس المجلس العالمي للمياه، والتى أشارت لدور مصر البارز فى تأسيس المجلس العالمي للمياه، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27.