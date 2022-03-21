ألمانيا تدعو إلى تكوين قوة جديدة للتدخل السريع فى الاتحاد الأوروبى

دعت ألمانيا إلى تكوين قوة جديدة للتدخل السريع في الاتحاد الأوروبي.



وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في بروكسل اليوم الاثنين إن من المهم إرسال إشارة على نحو واضح مفادها أن دول الاتحاد الأوروبي تقف مع بعضها البعض.



وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه يجب إجراء مشاورات حول كيفية الجمع بين إمكانيات الاتحاد الأوروبي مع إمكانيات حلف شمال الأطلسي (ناتو) " حتى نتمكن من القدرة على الظهور بأكبر قدر ممكن من القوة والحزم".



وأوضحت لامبرشت أن قوة التدخل السريع الجديدة هي "اللب العسكري" لخطة السياسة الأمنية التي جرت مناقشتها اليوم من قبل وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي.



وستتألف هذه القوة من مجموعات قتالية معدلة بشكل كبير ومن قوات مسلحة أخرى وقدرات لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان قد أُعْلِن أن قوام هذه القوة سيصل إلى 5000 جندي.



وكانت الخطة الخاصة بتكوين مجموعة قتالية للاتحاد الأوروبي تنص حتى الآن على توفير وحدتين بشكل دائم تضم كل واحدة منها بالأساس 1500 جندي على أن تتناوب دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي توفير هؤلاء الجنود كل ستة شهور.



وتكرر في الفترة الأخيرة ظهور مشاكل تتعلق بتوفير عدد كاف من القوات، ولم تشارك قوات الاتحاد الأوروبي في أي عملية بعد.