محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الفلبين لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين وبوجير كاباتى نائب القنصل والسكرتير الثالث، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتأتي الزيارة فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة مع الاحتفال بذكرى مرور 76 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية الفلبين بحفاوة الاستقبال وما شهده من تطور ملحوظ وتنمية شاملة بمحافظة الإسماعيلية، ما يجعلها جاذبة للعديد من المستثمرين.

وأشار السفير، إلى أن مصر دولة شقيقة وعريقة وترحب بكافة الجنسيات والثقافات المختلفة، حيث يوجد حوالي 5000 فلبينى يعيشوا فى مصر، مؤكدا أنه من المنتظر أن يزور المحافظة قريبا وفد من المستثمرين الفلبينيين للاستثمار بالمحافظة.

واستعرض محافظ الإسماعيلية الفرص الاستثمارية خاصة فى مجال المنتجات الزراعية، وما تشتهر به محافظة الإسماعيلية من وفرة فى الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية منها (المانجو والبرتقال والفراولة).

كما أشار بشارة خلال اللقاء إلى مزارع الثروة السمكية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تطبق بالمحافظة، حيث تعتمد على مجموعة من الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة والمتخصصة.

وفي ذات السياق، رحّب بشارة بالتعاون مع جمهورية الفلبين فى كافة المجالات وخاصة فى المجال الزراعى والتبادل التجارى بين منتجات البلدين، مؤكدا استعداد المحافظة بالدعم الكامل لكافة المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات.

كما تناول اللقاء، كيفية المشاركة فى المعارض التجارية والتوسع فى الأسواق ونقل تكنولوجيا صناعة الأغذية بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين جمهورية الفلبين وجامعة قناة السويس وخاصة فى مجال الثروة السمكية والتمريض والتكنولوجيا الحديثة والتبادل العلمى بين الجانبين.