الأربعاء.. شريف عبد المجيد يناقش «الببلوماني الأخير» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب شريف عبد المجيد لمناقشة أحدث مجموعاته القصصية "الببلوماني الأخير"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الرابعة والنصف مساء الأربعاء 23 مارس 2022 على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

المجموعة القصصية "الببلومانى الأخير" للكاتب شريف عبد المجيد، صدرت عن دار الربى للنشر والتوزيع، وتدور قصص المجموعة حول عوالم نفسية لشخصيات تتعرض لمواقف تغير طريقة تفكيرها ونظرتها للأمور قبل أن يتورط بعضها في جرائم قتل تتضاد مع أفكارها والمثل التى تدافع عنها، أما القصة الرئيسة فهى عن شخص مهوس بالكتب يتورط في جرائم من أجل الحفاظ على الكتب.

ويعتبر شريف عبد المجيد من كتاب القصة المجددين حيث يسعى دائما في قصصه إلى البحث عن تصوير أجواء مختلفة مع الغوص داخل أعماق شخصياته لتجسيد الفكر والشعور والزخم الإنسانى فى النفس البشرية.

شريف عبدالمجيد (1971) قاص وسيناريست ومصور مصري من مواليد االقاهرة شارع الخليفة بالقاهرة القديمة أصدر ست مجموعات قصصية، أحدثها “بالحجم العائلي”، وكتاب مصور يوثق أحداث ثورة يناير عبر الرسم الجرافيتي تحت عنوان “أرض أرض… حكاية ثورة الجرافيتي” الذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني عام 2012. كما نظم معارض فنية للتصوير الفوتوغرافي ليعرض فيها أعماله الفوتوغرافية.

شغف عبدالمجيد بالتصوير الفوتوغرافي دفعه لإقامة أربعة معارض يعرض فيها إنتاجاته، كما شارك في معارض جماعية.

أما في مجال الأدب، ألف عبدالمجيد ست مجموعات قصصية ألا وهي “تاكسي أبيض، وصولو الخليفة، والجريمة الكاملة، ومقطع جديد لأسطورة قديمة، وخدمات ما بعد البيع، وأخيرًا بالحجم العائلي”. وألف أيضًا ثلاثة نصوص مسرحية ألا وهي “الوصية قاطع طريق وكونشرتو الزوجين والراديو”.

حاز شريف عبد المجيد عدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008 عن المجموعة القصصية "خدمات ما بعد البيع"، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عام 2012، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي للمهرجان القومي للسينما 2015 عن فيلم ”حيطان 2“، كما جاء ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس لعام 2021 عن مجموعته القصصية "صولو الخليفة".

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