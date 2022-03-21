رئيس ملوى يتابع رصف شوارع حى شرق المدينة

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، استمرار أعمال رصف الطبقة عدد من شوارع حي شرق مدينة ملوى، وذلك ضمن أعمال الخطة الموحدة للعام المالي 2021/ 2022، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا وهندسة طرق ملوى.

وأوضح السايس أنه تم الانتهاء من رصف شوارع المطاحن، بورسعيد من المزلقان البحري حتى المزلقان القبلي، وجار استكمال أعمال الرصف وتمهيد الشوارع بشارع الأزهار، وشارع 26 شرق المحطة، وشارع الثانوية بنين بحي شرق مدينة ملوى، وذلك ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، والقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع، علماً بأن هذه الشوارع لم يتم رصفها من قبل.

من ناحية أخرى، كان رئيس مركز ومدينة ملوى، تابع تنفيذ المهرجان الاول لذوى القدرات والهمم تحت شعار "معا نستطيع- قادرون باختلاف" لعام 2022 بإدارة الشباب والرياضة بملوى، وتحت إشراف الدكتور رجب عبدالعظيم مدير عام إدارة الشباب والرياضة بملوى .

وبدأ المتطوعون بعمل فقرات منها كورال للصم وضعاف السمع - مباراة كرة قدم بنين بين فريقي من الصم وضعاف السمع- مباراة كرة قدم فتيات دمج بين فريق من الصم وضعاف السمع وفريق أسوياء- عرض كاراتيه- فقرة الغناء والشعر- فقرة مسرح العرائس- مسابقة قرآن كريم وعرض ترانيم- سباق الكراسي المتحركة- عرض الأشغال اليدوية.

وأكد "السايس" أننا جميعًا نفتخر ونعتز جميعًا بأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لما حققوه ووصلوا إليه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، مما يؤكد علي القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مواجهة التحديات وتجاوزها، مما يدفعنا جميعًا إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا على المشاركين فى المهرجان.