«التخطيط»: «هاكاثون مصر 2030» استهدفت روّاد الأعمال والمبتكرين

قالت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مسابقة «هاكاثون مصر 2030» استهدفت روّاد الأعمال والمبتكرين، ومشاركة حوالي 100 مُمثلين عن الشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لتطوير القطاع الصحي والاقتصادي في مصر، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وبالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة وشركة بيبسيكو مصر، بالتعاون مع شركة رايز أب عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة "هاكاثون مصر 2030"، والتي شارك فيها أكثر من 100 متسابق يمثلون 35 فريقًا يتنافسون على الفوز بجائزة المسابقة.

وأضافت مديرة مشروع رواد 2030 أن الفرق الثمانية المتأهلة للنهائي تضمنت فريق هايدروبال، ريسيتي، بلانتوبيا، العيادة، ‏SIS، رعاية، رفيقي وفريق باك تيك.

وصرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: "سعداء بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة رايز اب، فدائماَ ما تربط شركة بيبسيكو مصر جميع اعمالها ومبادرتها للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة املاً في مستقبل أفضل للاجيال القادمة. فمسابقة "هاكاثون مصر 2030" تعد نموذجاً فريداً لمبادرات الشركة التي تساهم في خلق حلول إبداعية لمواجهة التحديات المجتمعية وتحويلها إلى فرص حقيقية مما يعمل على تحقيق نمو اقتصادي ومجتمعي." وأضاف شلباية: "على مدار الثلاث أيام الماضية، قامت بيبسيكو مصر وجميع الجهات المشاركة بإعطاء الدعم وتوفير التدريبات اللازمة بجانب التوجيه للمتسابقين حتى تأهلهم للمرحلة النهائية من المسابقة. وفي خلال هذه الأيام، رأينا حماس وشغف من المشاركين لا مثيل له، يثبت كم لدينا جيل طموح من المواهب الشابة التي يجب اكتشافها. فنحن نتطلع للمرحلة النهائية من المسابقة والتي سيتم خلالها تقديم الجائزة للفريق الفائز وهي عبارة عن دعم مادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري مقدمة من مؤسسة بيبسيكو -الذراع الخيرية لشركة بيبسيكو- ونتعهد على مواصلة الدعم للشباب سعياً لخلق وتأهيل جيل جديد من رواد الاعمال".



وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: "سعداء بالشراكة مع شركة بيبسيكو مصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تؤكد مدى أهمية التعاون بين أضلاع المثلث الذهبي: القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية. فنحن فخورون بما وصل له المشاركين في مسابقة الهاكاثون من ابتكار وابداع، ونؤكد على دعمنا الدائم لهم."



على مدار الثلاثة ايام تم تنظيم عددًا من ورش العمل التدريبية للمتسابقين شارك فيها أكثر من 50 خبير في مجالات الأعمال المختلفة لتوجيه وارشاد المتسابقين. ومحاضرات للتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتدريب المتسابقين على الأساليب المختلفة لعرض وتسويق مشاريعهم وأفكارهم بشكل صحيح، وكذلك مشاريعهم وتم اختيار الفرق التي ستشارك في المرحلة النهائية من المسابقة والذين سيستمرون في التدريبات لمدة شهرين لاخيار الفريق الفائز.