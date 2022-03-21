الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات أسرية.. تأجيل نظر مقتل شخص على يد شقيقين بالخصوص إلى مايو

قتل
قتل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد "شقيقين"، عامل وسائق، بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات أسرية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو لمناقشة شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "م. ح. م"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "أ. ح. م"، 20 سنة، سائق، المقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجني عليه "ع. ر. ش"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بسبب خلافات أسرية، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه فيه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثانى أطلق صوب المجني عليه عيارا ناريا من السلاح الناري "فرد خرطوش"، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرتا بمناطق متفرقة بجسد المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدوت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 

 كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزا ذخائر تستخدم على نفس السلاح دون ترخيص، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات بنها مقتل شخص الخصوص القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)