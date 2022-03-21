لخلافات أسرية.. تأجيل نظر مقتل شخص على يد شقيقين بالخصوص إلى مايو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد "شقيقين"، عامل وسائق، بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات أسرية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو لمناقشة شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "م. ح. م"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "أ. ح. م"، 20 سنة، سائق، المقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجني عليه "ع. ر. ش"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بسبب خلافات أسرية، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه فيه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثانى أطلق صوب المجني عليه عيارا ناريا من السلاح الناري "فرد خرطوش"، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرتا بمناطق متفرقة بجسد المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدوت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزا ذخائر تستخدم على نفس السلاح دون ترخيص، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.