القبض على المتهمين بالتنمر على مواطن في محافظة الشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "أسرة مجند بالشرقية فقد قدماه فى مداهمات" يشكون تعرضه للتنمر من جيرانه "أسرة طليق شقيقته".

بالفحص تبين أن الشخص المشار إليه (مجند سابق وحالياً موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) باستدعائه وسؤاله قرر وجود خلافات مع طليق شقيقته وقيامه بالتنمر عليه والتعدى عليه بالسب والشتم له ولأسرته بالاشتراك مع (عدد 3 من أسرته) وطلب أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (ثلاثة أشخاص من المشكو فى حقهم).. وبمواجهتهم أنكروا ما قرره الشاكى، وعللوا اتهامه لهم بسبب حدوث خلافات بين المشكو فى حقه وزوجته "شقيقة الشاكى" حال تواجدهما للعمل خارج البلاد ، على إثر ذلك انفصلا وعاد للبلاد تاركاً طليقته ونجليهما.. وأنها ترغب فى العودة للبلاد لزيارة أهليتها، وخشية قيام طليقها بأخذ الأطفال، وعدم إعادتهم معها للخارج ، لذلك قام الشاكي ووالده بالإدعاء عليهم بذلك لإجباره على عدم التعرض لطليقته.