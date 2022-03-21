الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بالتنمر على مواطن في محافظة الشرقية

متهمين
متهمين

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "أسرة مجند بالشرقية فقد قدماه فى مداهمات" يشكون تعرضه للتنمر من جيرانه "أسرة طليق شقيقته".

بالفحص تبين أن الشخص المشار إليه (مجند سابق وحالياً موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) باستدعائه وسؤاله قرر وجود خلافات مع طليق شقيقته وقيامه بالتنمر عليه والتعدى عليه بالسب والشتم له ولأسرته بالاشتراك مع (عدد 3 من أسرته) وطلب أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (ثلاثة أشخاص من المشكو فى حقهم).. وبمواجهتهم أنكروا ما قرره الشاكى، وعللوا اتهامه لهم بسبب حدوث خلافات بين المشكو فى حقه وزوجته "شقيقة الشاكى" حال تواجدهما للعمل خارج البلاد ، على إثر ذلك انفصلا وعاد للبلاد تاركاً طليقته ونجليهما.. وأنها ترغب فى العودة للبلاد لزيارة أهليتها، وخشية قيام طليقها بأخذ الأطفال، وعدم إعادتهم معها للخارج ، لذلك قام الشاكي ووالده بالإدعاء عليهم بذلك لإجباره على عدم التعرض لطليقته.

اجراءات ضبط خلافات ملابس اجهزة فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)