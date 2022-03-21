الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لشخصين قتلا موظفًا حكوميًا داخل مزرعة بطنطا بمحافظة الغربية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات طنطا، "الدائرة الثالثة"، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً لشخصين اثنين بعد أن ورد إليها رأي فضيلة المفتي بالتصديق على إعدامهما، كما قضت بالمؤبد لأربعة متهمين بتهمة قتل مواطن في قرية كفر مسعود بطنطا.

وكانت محكمة جنايات بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد عبدالغني عمران، وعضوية المستشارين محمد سامي عصر، ومحمد رزق مرعي، وأمانة سر محمد عناني، قد استمعت في جلسة سابقة لمرافعة دفاع 6 أشخاص بتهمة قتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرضا زراعية خاصة بآخرين، حيث إنهم قاموا باحتجازه وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين الستة تهمة القتل العمد للمواطن بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرضا زراعية خاصة بآخرين حيث إنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات.

وفي آخر جلسة عقدت في شهر يناير الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، ثم صدر حكم بإحالة أوراق المتهم الثاني أحمد السيد عبدالفتاح الجبالي، والمتهم الخامس وليد محمد الجبالي، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على باقى المتهمين، وهم: السيد عبدالفتاح الجبالي، وعلي مصطفى المليجي، والسعيد محمد دعدوع، وإبراهيم محمد الجبالي.

محاكمة الإعدام القتل العمد المحكمة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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