الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعدام شنقاً لإثنين والمؤبد لأربعة متهمين بتهمة قتل مواطن بطنطا

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات طنطا، "الدائرة الثالثة"، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً لشخصين اثنين بعد أن ورد إليها رأي فضيلة المفتي بالتصديق على إعدامهما، كما قضت بالمؤبد لأربعة متهمين بتهمة قتل مواطن في قرية كفر مسعود بطنطا.

وكانت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران، وعضوية المستشارين محمد سامي عصر، ومحمد رزق مرعي، وأمانة سر محمد عناني، استمعت في جلسة سابقة لمرافعة دفاع 6 أشخاص لاتهامهم بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.

وكانت المحكمة، قد وجهت للمتهمين الستة تهمة القتل العمد لمواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي آخر جلسة عقدت في شهر يناير الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، ثم صدر حكمًا بإحالة أوراق المتهم الثاني أحمد السيد عبد الفتاح الجبالي، والمتهم الخامس وليد محمد الجبالي، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين، وهم السيد عبد الفتاح الجبالي، وعلي مصطفى المليجي، والسعيد محمد دعدوع، وإبراهيم محمد الجبالي، وعقب صدور الحكم سادت حالة من السعادة بين أهالي المجني عليه، وانهارت والدته من البكاء مؤكدة أنها ستتلقى عزاء ابنها اليوم، بعد صدور قرار المحكمة العادل بالقصاص من المتهمين جميعاً.

الإعدام لشخصين المؤبد لأربعة قتل مواطن قرية كفر مسعود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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