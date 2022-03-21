الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس صاحب مصنع ينتج هيروين بقيمة 11 مليون جنيه في الإسماعيلية

حبس صاحب مصنع
حبس صاحب مصنع

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، تجديد حبس شخص 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذ من مزرعة شقيقه، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وهو ووالده الهارب.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نشاط أحد الأشخاص، والده، "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من الخامات التي يتم استخدامها في التصنيع، الأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، بندقية آلية، خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار، سيارة، هاتف محمول، مبلغ مالي".

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11.5 مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مركز الإسماعيلية تجديد حبس مخدر الحشيش الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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