في عيد الأم.. جرائم اُرتكبت في حق «ست الحبايب»

في عيد الأم.. لا يمكن أن ننسي آخر الجرائم البشعة التي وقعت في حق «ست الحبايب» بسبب جحود الأبناء الذين تخلصوا من والداتهم بسبب حفنة من الأموال في مناطق متعددة.. وفي هذا التقرير نرصد أبشع الجرائم.

-«بكار» قتل والدته ودفنها 3 أيام تحت السرير بالسلام

«رفضت تديني فلوس اشتري مخدرات».. هذه واقعة مأساوية ارتكبها «بكار» في حق والدته عندما رفضت تعطيه أموال لشراء المخدرات في منطقة السلام.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها، وتم ضبط نجلها «بكار.م» عاطل، مرتكب الواقعة بسبب رفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

وأضاف المتهم أنه لم يكن يقصد قتل والدته، مضيفًا أنه يوم الواقعة ذهب إليها ليطلب منها مبلغ مالى كالعادة ليشترى بها مواد مخدرة، موضحا انها رفضت إعطائه المال، فقام بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته وحاول تهديدها، الا أنها حاولت الاستغاثة بالجيران.

فقام بوضع السلاح على رقبتها، ولم يشعر بنفسه إلا بعد سقوطها على الأرض غارقة فى دمائها وفارقت الحياة فى الحال، فلم يجد مفر من التخلص من الجثة حتى لا تشعر به شقيقته عند عودتها للمنزل، فدفنها تحت السرير 3 أيام حتى انبعثت الرائحة.



صيدلي يقتل والدته لمروره بأزمة نفسية بالمحلة

قتل صيدلي والدته خنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية بمنطقة منشية الزهراء، بالمحلة، في محافظة الغربية.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بقيام صيدلي يدعى "ح. ح"، مصاب بحالة هستيرية، بخنق والدته حتى لفظت أنفاسها وإصابة والده بجروح باستخدام آلة حادة.



وتبين أن المتهم حاول الاعتداء على بعض العاملين بأحد المصانع بمنطقة منشية الزهراء، وجرى السيطرة عليه وضبطه، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سلامة قواه العقلية.



عاطل يقتل والدته بسبب خلاف حول الميراث بالبحيرة

في محافظة البحيرة قتل عاطل والدته بـ«منجل زراعي» بسبب خلاف حول الميراث بمركز الرحمانية.

وتبين أنها جثة سيدة مُسنّة، بدون رأس داخل كيس كبير «شوال» وعارية الجسد، وملقاة بأحد المصارف المائية حيث قتلها وفصل الرأس وجردها من ملابسها وإلقائها في مصرف مياه بمركز الرحمانية حتى يُخفي معالم جريمته ولا يصل إليها أحد.



وأضافت أنه قام بسرقة قرط ذهبي كانت ترتديه، وذلك انتقاماً منها بسبب الخلاف على ميراث عبارة عن قطعة أرض زراعية ومنزل.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وقال إن المَجني عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجته، بعد موت زوجها وزواج بناتها وابنها الثاني بقرية بمركز دمنهور، وتمتلك قطعة أرض زراعية وتتقاضى معاشاً شهريًا.

شاب يقتل والدته في أكتوبر

وفي أكتوبر.. قتل شاب والدته عقب خلاف بينهما دفعها على آثره فسقطت على الأرض وارتطمت بجسم صلب وتوفيت في الحال.

وادعى المتهم أن والدته سقطت من على السلم، وأصيبت وفارقت الحياة ليهرب بجريمته، لكن التحريات أثبتت كذب روايته، مؤكدًا أنه لم يقصد قتل والدته، لكنه فوجئ بها تفارق الحياة، بعدما دفعها وهو غاضب.