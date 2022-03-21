«الأوقاف»: توزيع 24 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق "بشائر الخير" لتوزيع 24 طنًا من لحوم صكوك الإطعام وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 مارس الجاري، كدفعة ثامنة إلى المحافظات الآتية:
(القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - الفيوم - أسيوط - الشرقية - سوهاج - الغربية - البحيرة - قنا - القليوبية - الدقهلية - المنوفية) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (200) طن من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الخميس 24/ 3/ 2022
1. أسيوط - 2 طن.
2. الغربية - طنًا واحدًا.
3. البحيرة - طنًا واحدًا.
ثانيًا: الجمعة 25/ 3/ 2022
1. الشرقية - 2 طن.
2. سوهاج - 2 طن.
3. قنا - طنًا واحدًا.
ثالثًا: السبت 26/ 3/ 2022
1. بني سويف - 2 طن.
2. المنيا - 2 طن.
3. الدقهلية - طنًا واحدًا.
رابعًا: الأحد 27/ 3/ 2022
1. القليوبية - طنًا واحدًا.
2. المنوفية - طنًا واحدًا.
خامسًا: الاثنين 28/ 3/ 2022
1. الجيزة - 2 طن.
سادسًا: الثلاثاء 29/ 3/ 2022
1. القاهرة - 2 طن.
2. الفيوم - 2 طن.
سابعًا: الأربعاء 30/ 3/ 2022
1. الإسكندرية - 2 طن.
علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًا على موقع الوزارة.