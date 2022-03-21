بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم رفع سعر الفائدة 1%.

البنك الأهلى المصرى وبنك مصر

ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء ، و 17.50 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي ، سجل سعر الدولار، 17.42 للشراء ، و 17.52 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .

العملات الرئيسية

وعلى صعيد العملات الرئيسية ، مازال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فقد ارتفعت العملة الأوروبية اليوم 1.90 – 2.00 جنيه شراء وبيع، وذلك بعد موجة تقلبات وارتفاع في الأسعار الفترة الماضية.

العملة الأوروبية

وسجل سعر العملة الأوروبية فى البنك الاهلى وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء ، و 19.34 جنيه للبيع ، وذلك بعد أن كانت أمس 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.22 جنيه للشراء ، و 19.34 جنيه للبيع ، وذلك بعد أن كان امس 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية والعربية

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا اليوم 2.37 جنيه للشراء ، و2.30 جنيه للبيع .

ففي البنك الأهلى وبنك مصر أكبر البنوك الحكومية ، سجل الاسترليني اليوم 22.87 جنيه للشراء ، 23.06 جنيه للبيع ، وذلك بعد ان كان الاسترليني أمس 20.50 جنيه للشراء ، 20.77 جنيه في البيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل اليوم الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا ليسجل 22.90جنيه للشراء ، و 23.09 جنيه للبيع ، وذلك بعد ان كان امس 20.53 جنيه للشراء ، و 20.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية ، سجل الريال السعودى ارتفاعا ملحوظا ليسجل في البنك الاهلى المصرى 4.65 جنيه للشراء، و 4.66 جنيه للبيع، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور – حيث كان يسجل 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدينار الكويتي الى 55.08 جنيه للشراء ، و 57.59 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 4.74 جنيه للشراء ، و 4.76 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25,9 ٪و25,10 ٪و75,9 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75,9.٪.