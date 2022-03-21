الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تستعرض خطة تنمية الموارد خلال المنتدى العالمي للمياه بداكار

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

تنطلق في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى التاسع للمياه، بدعم مصرى فى إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الموارد المائية والرى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدعم المصرى الكامل لتنظيم المنتدى العالمى، وذلك في إطار الشراكة ومذكرة التفاهم السابق توقيعها في أكتوبر من العام الماضي بين البلدين للتعاون في مجال المياه، وتبادل الرؤى لتحقيق تنمية الموارد المائية وأهداف التنمية، وأيضًا مواجهة التغيرات المناخية.

جلسات نقاشية حول تنمية الموارد المائية

إضافة إلى ذلك، تعقد وزارة الموارد المائية والري خلال المنتدى التاسع للمياه، الإثنين، جلستين تتناولان اهداف وآليات "الخطة القومية للموارد المائية"، والتحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه ، إضافة إلى تنظيم المركز القومى لبحوث المياه جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، وخطة الدولة لتنمية الموارد المائية.

وضمن برنامج البرنامج، تعقد وزارة الرى جلسة رفيعة المستوى، يتم تنظيمها بالإشتراك مع المجلس العالمى للمياه، وذلك لاستعراض وإبراز "دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية" في جمهورية مصر العربية ، إضافة إلى مشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى، لإبراز الدورات التدريبية لأبناء دول إفريقيا في مختلف المجالات ومنها هيدروليكية الأنهار وتنمية الموارد.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في شهر إكتوبر الماضى، تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه ، وأسابيع المياه في القاهرة ، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات.

عبد الفتاح السيسي التغيرات المناخية دعم مصر وزارة الموارد المائية والري محمد عبد العاطي العاصمة السنغالية المركز القومي الخطة القومية المنتدى العالمي التاسع للمياه مجال المياه

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