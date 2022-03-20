الأم المثالية لإحدى المشروعات الصغيرة.. قصة كفاح عمرها 22 عاما

حصلت السيدة شادية حسين راشد، من محافظة قنا على لقب الأم المثالية في التمكين الاقتصادي، وهي سيدة مكافحة تبلغ من العمر ٧١ عاما، أرملة منذ 22 عاما.

تزوجت " شادية" من مجند بالجيش، كان يتقاضى وقتها ٢ جنيه فقط، ورزقت بابنتها الكبرى مما جعلها تقرر أن تعود لحرفة حياكة الملابس التي تحبها وتعمل بها قبل أن تتزوج.

بعد عودة الزوج من حرب ٧٣ تم تعيينه موظف بمشروعات الصرف بالري بمرتب قدره ٩ جنيهات، ورزقها الله بطفلين ولكنهم توفوا في عمر صغير، ثم رزقها الله بابن وابنة، وبعد فترة أصيب الزوج بجلطة بالقلب وقامت الأم على رعايته حتى توفاه الله عام ٢٠٠٠ في نفس الوقت تقوم على رعاية أبنائها، حتى تخرجوا وحصلوا على مؤهلات .

قامت بتأجير محل للملابس والحياكة والمفروشات والستائر وفي نفس الوقت تعلم السيدات من يرغبن في تعلم الحياكة ومساعدتهن.

تقوم في شهر رمضان بتفصيل الفساتين للأطفال الأيتام والغير قادرين مجانا وتقوم بتوزيعهم عليهم قبل العيد ، كما تساعد في حهاز العرائس لغير القادرين .

وشاءت الأقدار أن تتوفى الابنة الكبرى العام الماضي تاركة للأم أبنائها لترعاهم وتستكمل مسير الابنة المتوفاة .

وصل أبنائها إلى مراكز علمية متقدمة، الابنة الأولى دبلوم فني صناعي "متوفية"، والابنة الثانية ليسانس آداب، والابن الثالث بكالوريوس تجارة.