الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأم المثالية لإحدى المشروعات الصغيرة.. قصة كفاح عمرها 22 عاما

الام المثالية للتمكين
الام المثالية للتمكين الاقتصادي

حصلت السيدة شادية حسين راشد، من محافظة قنا على لقب الأم المثالية في التمكين الاقتصادي، وهي سيدة مكافحة تبلغ من العمر ٧١ عاما، أرملة منذ 22 عاما.

تزوجت " شادية" من مجند بالجيش، كان يتقاضى وقتها ٢ جنيه فقط، ورزقت بابنتها الكبرى مما جعلها تقرر أن تعود لحرفة حياكة الملابس التي تحبها وتعمل بها قبل أن تتزوج.

بعد عودة الزوج من حرب ٧٣ تم تعيينه موظف بمشروعات الصرف بالري بمرتب قدره ٩ جنيهات، ورزقها الله بطفلين ولكنهم توفوا في عمر صغير، ثم رزقها الله بابن وابنة، وبعد فترة أصيب الزوج بجلطة بالقلب وقامت الأم على رعايته حتى توفاه الله عام  ٢٠٠٠ في نفس الوقت تقوم على رعاية أبنائها، حتى تخرجوا وحصلوا على مؤهلات .

قامت بتأجير محل للملابس والحياكة والمفروشات والستائر وفي نفس الوقت تعلم السيدات من يرغبن في تعلم الحياكة ومساعدتهن.

تقوم في شهر رمضان بتفصيل الفساتين للأطفال الأيتام والغير قادرين مجانا وتقوم بتوزيعهم عليهم قبل العيد ، كما تساعد في حهاز العرائس لغير القادرين .

وشاءت الأقدار أن تتوفى الابنة الكبرى العام الماضي تاركة للأم أبنائها لترعاهم وتستكمل مسير الابنة المتوفاة .

وصل أبنائها إلى مراكز علمية متقدمة، الابنة الأولى دبلوم فني صناعي "متوفية"، والابنة الثانية ليسانس آداب، والابن الثالث بكالوريوس  تجارة.

Screenshot_٢٠٢٢٠٣٢٠-٢٢٠١٠٩_OneDrive
Screenshot_٢٠٢٢٠٣٢٠-٢٢٠١٠٩_OneDrive
التمكين الاقتصادي المشروعات الصغيرة الأم المثالية المشروعات الصغير تمكين اقتصادى المفروشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

الحاجة سمية: «ربيت ولادى وجوّزتهم وفى الآخر رموني فى الشارع» (فيديو)

انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

محافظ القاهرة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

مسلسلات رمضان 2022|«راجعين يا هوى» شاهد على تحول النص الإذاعي إلى دراما تلفزيونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة