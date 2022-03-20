«يا ست الكل».. علي الألفي يطرح أغنيته الجديدة احتفالًا بعيد الأم

أطلق المطرب الشاب "علي الألفي" أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “يا ست الكل” بالتزامن مع عيد الأم، الأغنية من كلمات "ساره فرج" وألحان "كريم نيازي" توزيع ميكس وماستر "أحمد نبيل".

وأعرب "الألفي" عن سعادته بالأغنية مُشيرًا إلى أن أكثر ما أعجبه في الأغنية ألفاظها غير المعقدة، مؤكدًا أنه التعاون الأول له مع الملحن الشاب "كريم نيازي" ويتمنى تكرار التجربة.

وأعلن المطرب علي الألفي، قبل أيام، خضوعه لعملية جراحية صعبة، دون الإعلان عن أي تفاصيل.

وشارك لطفى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وهو في المستشفى معلقًا عليها: "صباح الخير.. إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، والحمد لله خلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها سنين".

و"علي الألفي" هو مطرب ولد 20 مايو 1982 في محافظة بورسعيد، بدأ مشواره الفني في الغناء في سن مبكرة منذُ 11 عامًا، وله العديد من الأغاني المشهورة، أبرزها "إحساس بالونس، تعيش وتسيب، البنت اللي سهرانه، تتر مسلسل آدم، متنفعلكش، وغيرهم".

ودرس لطفي وتخرج في كلية هندسة بورسعيد جامعة قناة السويس، وحصل على لقب سوبر ستار جامعة قناة السويس بعد حصوله على لقب أفضل صوت على مستوى الجامعة لأربع سنوات متتالية.

وانتقل “لطفي” إلى القاهرة أملاً في تحقيق حلمه في الغناء، فسافر عقب تخرجه من الجامعة واستقر هناك وبدأ مشواره الفني بالغناء مع الفرق الشابة التي كانت تقيم عروضها في ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية.

ثم بعد ذلك جاءته الفُرصة لتكوين مشروع غنائي خاص به، وقام بالغناء منفردًا وأحيى عدد كبير من الحفلات.

ومنذُ عامين أعلن بتكوينه فريق غنائي يُسمّى "غنا رايق" وهي تجربة جديدة خاضها لمزج الموسيقى بالغناء الشرقي، في إطار يبتعد عن الصخب.