الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل مركز طبى بالهرم

الامن
الامن

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل مركز طبي بمنطقة الهرم، خلال إجراء جلسات للتخسيس.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوفاة سيدة داخل مركز طبي بمنطقة الهرم. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.

تم الاستعلام عن تراخيص المركز، والاستماع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسئول عنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة تحرياتها وفاة سيدة مركز طبي الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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