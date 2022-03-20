تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل مركز طبى بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل مركز طبي بمنطقة الهرم، خلال إجراء جلسات للتخسيس.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوفاة سيدة داخل مركز طبي بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.

تم الاستعلام عن تراخيص المركز، والاستماع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسئول عنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.