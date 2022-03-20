الإسماعيلية تستضيف بطولة الأندية العربية «البارالمبية» لتنس الطاولة

تنطلق بمدينة الإسماعيلية النسخة الأولى من بطولة الأندية العربية "البارالمبي" فى الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ مارس الجاري، بمشاركة ٤٢ لاعبا ولاعبة يمثلون ٤ دول عربية، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والاتحاد العربي لتنس الطاولة.

وصرح سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد العربى لتنس الطاولة، بأن اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من بطولة الأندية "البارالمبية" جاء بناء على اختيار مصر لعام ٢٠٢٢ عام "ذوى الهمم"، تأكيدًا على ضمان دمجهم بجميع المبادرات القومية وما يشملها من فعاليات رياضية وفنية وثقافية.

وقال إنه من المنتظر مشاركة ٤ دول عربية بالبطولة التي تستضيفها الصالة المغطاة بإستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وهم دول مصر، الأردن، الكويت والعراق بعد اعتذار دولة المغرب الشقيق، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الفرق المنتظر مشاركتها والتي ستبدأ فى الوصول من يوم ٢٣ مارس الجارى ١٣ نادى.

من جانبه أشاد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بقرار الاتحاد العربي بإقامة النسخة الأولي من البطولة "البارالمبية" علي أرض مصر الحاضنة الأولى لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية العربية، مشيرا إلى أن الإتحاد المصري اتخذ استعداداته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لضمان نجاح البطولة فى نسختها الأولي.

وأوضح أن ٧ أندية من مصر ستشارك بلاعبيها وهى أندية المستقبل وسموحة "الإسكندرية" والعزيمة "الإسماعيلية" ونادى بنها والصفوة والقناطر الخيرية ومؤسسة الحسن.

وأكد عاشور أن اللاعبين المصريين من ذوى الهمم سطروا أسمائهم بحروف من ذهب فى سجلات البطولات العالمية والأولمبية أمثال "إبراهيم حمتو، فايزة محمود، وإسلام رضا، وهناء حماد، وسامح عيد، ومحمود بشير، وكمال الرشيدى، وأيمن كمال، وإبراهيم حمتو، وسيد محمد"، وهو ما نأمل به خلال تلك البطولة من ظهور نجوم جدد تلمع فى ملاعب تنس الطاولة محليا وعالميا.