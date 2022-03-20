العاهل الأردنى يؤكد عدم التهاون إزاء أية تجاوزات تؤثر على نزاهة الانتخابات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عدم التهاون إزاء أية تجاوزات تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مشيرا إلى أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية؛ لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا)، أن ذلك جاء خلال زيارته، اليوم الأحد، للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث اطلع على الاستعدادات المتخذة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، بعد غد الثلاثاء، الموافق 22 من شهر مارس الجاري.

وأعرب الملك عبدالله عن تقديره لأداء الهيئة واستعداداتها للانتخابات، مشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات خاصة الشباب والمرأة، مؤكدا دور الهيئة بمشروع التحديث السياسي في ظل نقل ملف الأحزاب من الحكومة إليها وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، داعيا إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الإعلام لنقل المعلومات بسرعة وبدقة.

واستمع العاهل الأردني إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة حول التحضيرات اللوجستية وتجهيز الكوادر البشرية وتدريبها، وإدخال التقنيات الحديثة لاسيما في عملية الفرز واستخراج النتائج، وكذلك تسهيل عملية الاقتراع على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

واطلع الملك عبدالله على مركز المعلومات الحاصل على شهادة "الأيزو" لأمن وحماية المعلومات، وهو الأول من نوعه في المنطقة على مستوى الإدارات الانتخابية، كما اطلع على تقنية الربط الإلكتروني الذي يُمكّن الهيئة من متابعة سلامة سير العملية الانتخابية على مستوى الأردن.