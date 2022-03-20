الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«هغيّر اسمى».. سيدة مصر القديمة تكشف كواليس لقاء الرئيس السيسى «صور»

الحاجة فاطمة مع محرر
الحاجة فاطمة مع محرر "الدستور"

عبّرت فاطمة إسماعيل، والتي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة عن سعادتها باللقاء الذي جمعها بالرئيس خلال تواجده بمصر القديمة، الجمعة الماضي، وشكت له عن حالها، ليأمر بعلاجها، وذلك بين عدد من أهالي المنطقة الذين استمع لشكواهم ولبّى مطالبهم.

قالت فاطمة، لـ«الدستور»، إن الرئيس أمر بعلاجها وستُجري عملية جراحية بعد عيد الفطر، وأنها سعيدة للغاية لهذا اللقاء الذي جمعها بالرئيس، مؤكدة أنها توجه مناشدة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بأن يتم تغيير اسمها ليُصبح «فاطمة السيسي» تعبيرًا عن المحبة التي تحملها للرئيس.

الحاجة فاطمة التي التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر القديمة وأمر بعلاجها

الحاجة فاطمة: لم أكن أحلم أن أقابل الرئيس

وأضافت أنها لم تكن تحلم أبدًا أن تلتقي رئيس الجمهورية، حيث إنها طيلة عمرها لم تتعرض لمثل هذا الموقف، ولم تر أي رئيس، لكنها هذه المرة التقت الرئيس ودار حوار بينهما، وعرضت مشاكلها باكية، وكان السيسي يُطمئنها بأنه سيُلبي مطالبها على الفور، وبالفعل خضعت للفحوصات الطبية وسوف تُجري عملية جراحية بعد عيد الفطر.

وتسببت زيارة الرئيس إلى مصر القديمة في فرحة كبيرة بين المواطنين في المنطقة، الذين عبروا خلال لقاءات بث مباشر على صفحة «الدستور» عن سعادتهم بمقابلة الرئيس الذي يتجول في الشارع كثيرًا لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بشكل مستمر في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن ما يحدث ليس معتادا بالنسبة لهم، لكنه أصبح مألوفًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبّروا عن فرحتهم باستجابة الرئيس لأبناء منطقتهم من الحالات الإنسانية، والاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم وإجراء الفحوصات الطبية وحل مشاكل الناس خلال جولاته.

 

مصر القديمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الرئيس وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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